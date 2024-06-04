Трамп прокомментировал решение Байдена ужесточить контроль южной границы США

Действия президента США Джо Байдена по ужесточению контроля над южной границей страны являются бесполезными. Об этом заявил Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.
«Байден полностью сдал нашу южную границу. Его слабость привела к беспрецедентному вторжению мигрантов в нашу страну. Он делает вид, что наконец-то что-то сделал с границей, но на самом деле это все бесполезно», — написал экс-президент США.
Трамп подчеркнул, что решение Байдена сделано «лишь для галочки» в преддверии дебатов двух кандидатов в президенты.
Джо Байден и Дональд Трамп приняли приглашение CNN принять участие в дебатах 27 июня.
Ранее Байден подписал указ об ужесточении контроля на южной границе страны, запретив предоставлять мигрантам политическое убежище.