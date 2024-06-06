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12:13, 6 июня 2024Бывший СССР

В украинском регионе сообщили о 20-часовых отключениях электричества

В Одесской области периоды отключения электричества достигли 20 часов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Одесской области периоды отключения электричества достигли 20 часов в сутки. Об этом сообщил президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, передает «Страна».

«За сутки свет дают на два-четыре часа», — заявил Плачков.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Украина потеряла более половины мощностей, вырабатывающих электроэнергию. Атаки российских сил, по словам посла Евросоюза в Киеве Катарины Матерновой, уничтожили 9,2 ГВт производства электричества.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, украинцы должны будут экономить электроэнергию в течение нескольких лет.

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