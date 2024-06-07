40-летняя российская актриса примерила бикини на пляже

40-летняя актриса Наталья Рудова примерила зеленое бикини на пляже

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в купальнике на пляже. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» предстала перед камерой в темно-зеленом бикини с завязками на спине, бедрах и шее. Кроме того, знаменитость примерила черно-белую бейсболку, козырек которой скрывал ее лицо, и распустила волосы.

Артистка позировала, стоя на коленях на песке на фоне моря. Она подняла руки, демонстрируя стройную фигуру.

Ранее в июне 51-летняя российская актриса Дарья Повереннова также примерила купальник перед камерой.