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13:29, 7 июня 2024Наука и техника

Генная пустыня оказалась причиной опасного воспаления кишечника

Nature: выявлена генетическая причина хронического воспаления кишечника

Фото: Wbensmith / Wikimedia

Ученые Института Фрэнсиса Крика, Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона выявили основную причину хронического воспаления кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Оказалось, что риск воспалительных заболеваний кишечника коррелирует с активностью гена ETS2. В свою очередь, на активность этого гена влияет энхансер — определенный участок некодирующий части ДНК, который связывается с определенными молекулами (факторами транскрипции) и стимулирует транскрипцию гена в матричную РНК. Некодирующие области генома известны под общим названием генная пустыня.

Энхансер ETS2 активен только в макрофагах — типе иммунных клеток, участвующих в развитии воспаления. Оказалось, что этот участок ДНК необходим для всех воспалительных функций макрофагов, включая те, что способствуют опасному повреждению тканей при болезни Крона и язвенном колите.

Простое увеличение количества белков, кодируемых геном ETS2, внутри макрофагов придает этим клеткам воспалительный фенотип. В результате макрофаги становятся похожими на клетки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Также оказалось, что многие гены, связанные с воспалением, являются частью пути ETS2.

Таким образом, ETS2 представляет собой потенциальную мишень для лекарств, однако специфических препаратов, блокирующих этот ген пока не существует. Предварительные исследования показали, что MEK-ингибиторы, уже применяемые для других заболеваний, могут использоваться для снижения активности ETS2. Эти препараты уменьшили провоспалительное действие макрофагов у пациентов с заболеваниями кишечника.

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      Александр Еникеев
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