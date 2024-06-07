«Медскан» и VK заявили о планах развития сервисов для здравоохранения

«Медскан» и VK заявили о планах развития продуктов для здравоохранения

ГК «Медскан» — один из лидеров медицинской отрасли — и VK заявили о планах совместно развивать технологии и сервисы в области здравоохранения. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме и.о. генерального директора «Медскан» Тимуром Мубаракшиным и вице-президент VK Элиной Исагуловой.

Компании хотят использовать сервисы геоаналитики на базе моделей машинного обучения VK Predict для оценки потенциала локаций и повышения эффективности центров «Медскан».

По словам Мубаракшина, ключевым фактором в борьбе за здоровье пациента является принятие верного решения в самые короткие сроки. «Цифровые помощники и сервисы, которые помогут врачу быстро и качественно оценить ситуацию на основе анализа больших данных, — важный инструмент развития отрасли и требование времени», — заметил он.

Исполняющий обязанности гендира «Медскана» добавил, что партнерство с отечественным лидером ИТ-решений компанией VK подтверждает намерение компании стать современным высокотехнологичным национальным оператором медицинской отрасли России.

Вице-президент VK в свою очередь отметила, что пользователям важно за секунды решать свои задачи и быстро получать обратную связь в комфортной среде, для этого необходимо развивать не только каналы коммуникации с пациентами, но и оцифровывать внутренние процессы бизнеса.