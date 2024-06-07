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08:32, 7 июня 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Шувалов: дожди в эти выходные в Москве маловероятны
СюжетЛивень в Москве

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Предстоящие выходные в Москве обойдутся без ливней. О погоде 8-9 мая жителям столицы рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его прогноз приводят «Известия».

Аномальная жара в эти выходные в городе не ожидается — воздух прогреется до плюс 25 градусов. Осадки в эти дни маловероятны и локальны, заверяет синоптик. «Такого громыхания, как мы слышали вчера, уже не ожидается. Будут отдельные кучево-дождевые облака, которые в субботу и воскресенье могут дать непродолжительный, небольшой дождь», — поделился Шувалов. Скачков атмосферного давления наблюдаться не будет. Ветер — западный, северо-западный, силой от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее москвичам пообещали идеальную погоду в июне. Температурный фон окажется лишь на два градуса выше нормы — экстремальной жары не прогнозируется. В День России, 12 июня, столбики термометров поднимутся до 27-28 градусов и пройдут кратковременные дожди. В начале следующей недели погода в Москве будет по-июльски жаркой, заключили метеорологи.

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      Виктория Клабукова
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