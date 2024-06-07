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12:56, 7 июня 2024Бывший СССР

На Украине захотели получить истребители Eurofighter

Зеленский заявил, что Киев намерен получить от Европы истребители Eurofighter

Фото: Michael Dalder / Reuters

Киев намерен получить от стран Европы истребители Eurofighter EF-200 Typhoon. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Национальным собранием Франции, передает ТАСС.

«Придет день, когда Украина сможет увидеть в своем небе такие же самолеты, которые вчера мы видели в небе Нормандии», — выразил уверенность украинский лидер. Кроме того, он добавил, что Киев ждет продолжения поддержки со стороны Запада.

Зеленский прибыл во Францию 6 июня на празднование 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. В ходе визита в страну от также намерен провести неформальные встречи с главами западных стран.

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