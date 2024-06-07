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12:16, 7 июня 2024Мир

Орбан высказался о сантиметрах до начала большой войны

Орбан: мир находится в сантиметрах от точки невозврата перед большой войной

Фото: Szilard Koszticsak / Pool / Reuters

Мир находится в нескольких сантиметрах от точки невозврата перед новой большой войной. Об этом предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Думаю, существует такая точка, которую трудно определить, но в истории подготовки каждой войны была такая точка, которая содержала последнюю возможность развернуться», — отметил политик.

Ранее венгерский премьер-министр заявил, что, если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Он назвал происходящее в Европейском союзе военным психозом.

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      Семен Александров
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