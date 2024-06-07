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13:37, 7 июня 2024Мир

Песков напомнил слова Путина об ударах по недружественным странам

Песков: президент уже ответил на вопрос об ударах по недружественным странам

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин уже ответил на вопрос об ударах по недружественным странам. О словах российского лидера напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Москва разрешить удары по французским объектам после решения президента Франции Эммануэля Макрона использовать западное оружие для ударов по России, сообщает РИА Новости.

«Переслушайте, что сказал президент. Он ответил на ваш вопрос», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее глава государства заявил, что удары по территории России при участии западных государств означают их прямое участие в войне против Москвы. Он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право действовать аналогичным образом.

6 июня президент Франции разрешил Украине наносить удары по территории России французскими ракетами. Макрон уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут обстреливать территории, с которых запускаются российские ракеты. При этом Париж, по его словам, по-прежнему запрещает удары по мирным жителям.

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      Семен Александров
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