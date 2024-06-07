Путин назвал Арктику источником основных ресурсов России

Путин: Россия будет «прирастать» Арктикой, там основные минеральные ресурсы

Президент России Владимир Путин объявил, что Россия будет «прирастать» Арктикой, ведь там залегают основные минеральные ресурсы. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Он уточнил, что ресурсы, которые там находятся, тяжело и дорого добывать. Однако, по его словам, «тем не менее это очень большие перспективы». Еще президент отметил, что необходимо развивать восточные регионы — Западную Сибирь и Дальний Восток.

Ранее президент говорил, что освоение этого региона является неоспоримым приоритетом для страны. «С ним мы во многом связываем укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны», — отмечал глава государства.