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17:34, 7 июня 2024Экономика

Путин призвал глав крупнейших банков «не высасывать деньги, как пылесос»

Путин призвал топ-банки «не высасывать деньги, как пылесос», высокими ставками

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Крупнейшие по привлеченным средствам физлиц российские кредитные организации не должны «высасывать как пылесос» деньги из других банков, сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

По словам главы государства, ставки депозитов в стране и так достаточно высоки, а ведущие финучреждения планку повышают, что «для держателей депозитов, конечно, в плюс». Путин пообещал обсудить тенденцию к такому перетеканию средств с главами «Сбербанка» и ВТБ.

В своем выступлении президент также анонсировал введение нового финансового инструмента — сберегательного сертификата, который позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет на больший процент, чем обычные депозиты.

Помимо этого, Путин высказался за то, чтобы продлить срок софинансирования государством добровольных долгосрочных накоплений россиян, увеличив его в рамках донастройки программы с трех до десяти лет.

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      Дмитрий Воронин
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