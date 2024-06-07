Путин призвал при выборе модели развития страны учитывать окружающие реалии

Путин отреагировал на идею об «авторитарном социальном капитализме» в России

Комментируя идею Сергея Караганова — модератора пленарной сессии ПМЭФ — об идеальной, как он считает, модели «авторитарного социального капитализма», президент РФ Владимир Путин призвал при выборе направления развития учитывать происходящее в стране и в мире, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Свою мысль о важности в этом вопросе окружающих реалий глава государства проиллюстрировал примером китайской модели экономики, которая «многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор».

Путин подчеркнул, что, когда на разные страны «накладываются общие мерки», модели развития не работают так, как предполагалось изначально. «Здесь все очень важно — и история, и культура наша, и внутреннее состояние общества. Очень важно реальное развитие — что эффективно в нашем обществе работает, что нет», — сказал он.

Ранее российский президент обращал внимание на то, что «существующая модель капитализма исчерпала себя», а возможности для выхода «из клубка все более запутанных противоречий» в ее рамках подошли к концу.