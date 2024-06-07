Раскрыт реальный уровень грамотности российских школьников

Руководитель портала «Грамота.ру» заявил о низкой грамотности среди школьников

Практически все российские школьники (свыше 80 процентов) оказались недостаточно грамотными. Об этом говорит тот факт, что на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) выпускники не могут своими словами раскрыть предложенные темы. Реальный уровень грамотности школьников раскрыл член президентского Совета по русскому языку и руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко, его слова приводит «Коммерсантъ».

Такие выводы он сделал на основании результатов ЕГЭ по биологии, истории и математики.

«О чем это может говорить? Более 80 процентов детей испытывают дефицит речевого развития. Они недостаточно грамотные, недостаточно коммуникативно компетентные», — заявил Деревянко. Он отметил, что недостаточный уровень грамотности может привести к издержкам в экономике в размере 2,2 триллиона долларов, или 10 процентов ВВП страны.

С ним согласилась завлабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института русского языка имени А. С. Пушкина Мария Лебедева. Эксперт подчеркнула, что языковой барьер в таких сферах как здравоохранение и юриспруденция приведет, в том числе, к сдерживанию экономического роста. По ее словам, пробелы в школьном образовании и наличие «непонятных людям» текстов (официальных документов, нормативных актов) приводят к коммуникативным проблемам. «Исследование ВШЭ показало, что (...) текст наших нормативных документов в 10 раз по сложности превышает сложность текста романа "Война и мир"», — отметила Лебедева.

В качестве решения проблемы Деревянко предложил изменить учебные программы по русскому языку, куда включили бы больше тем по другим предметам. Например, на сегодняшний день тема науки и технологий в школьной программе русского языка составляет всего 0,1 процента. Эксперт считает, что таким темам можно было бы уделить больше внимания.

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил о вопросах к содержанию многих школьных учебников. По его словам, специалисты хотели бы посмотреть контент учебников на предмет соответствия современным пониманиям науки по тем или иным дисциплинам.