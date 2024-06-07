Россиянам раскрыли две главные ошибки при употреблении кваса

Кандидат биологических наук Баранова заявила, что квасом нельзя заменять воду

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала две главные ошибки при употреблении кваса. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Много его пить нельзя даже здоровым людям. Максимально, в принципе — это стакан. А люди пьют по два литра в жару», — отметила специалист. Кроме того, подчеркнула Баранова, ошибочным является мнение, что этим напитком можно заменить воду.

Кандидат биологических наук также заявила, что людям с сахарным диабетом необходимо избегать употребления кваса. По ее словам, в этом напитке может содержаться много сахара.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о вредных свойствах кваса. В частности, он призвал отказаться от употребления этого напитка при заболеваниях желудка, поскольку органические кислоты в его составе могут раздражать его слизистую.