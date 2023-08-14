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02:55, 14 августа 2023Забота о себе

Диетолог предупредил об опасности кваса

Диетолог Гинзбург заявил о вреде чрезмерного употребления кваса из-за сахара

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезных и вредных свойствах кваса. Об этом он высказался в беседе с радио Sputnik.

Врач напомнил, что в квасе содержатся лакто- и бифидобактерии, полезные для организма. Однако ряд компонентов напитка представляют опасность. В частности, Гинзбург заявил о вреде чрезмерного употребления кваса из-за высокого в нем содержания сахара. Это грозит набором лишнего веса и развитием сахарного диабета.

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«Даже здоровым людям стоит пить его в ограниченных количествах. Я бы рекомендовал употреблять только один стакан кваса в день, причем после еды. Если речь идет об окрошке с квасом, то не больше одной порции в день», — предупредил Гинзбург.

Диетолог также призвал отказаться от употребления кваса при заболеваниях желудка, поскольку органические кислоты в его составе могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни.

Ранее россиян предупредили об опасности коктейлей на основе кваса. С таким мнением выступила специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Кальная.

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    Марина Совина
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