Россиянин разозлился из-за шалости детей и обрубил свет соседям

Житель Петрозаводска обрубил соседям свет, чтобы отомстить раздражающим детям

Житель Петрозаводска разозлился из-за шалости детей и обрубил свет соседям из дома напротив. Об этом рассказала пострадавшая мать несовершеннолетних в сообществе жителей района Древлянка во «ВКонтакте».

По словам россиянки, в ночь на 6 июня мужчина, живущий в соседней многоэтажке, пробрался в подъезд с кусачками, чтобы отомстить. Ему не понравилось, что двое детей женщины играли с проектором звездного неба и направили лучи в рядом стоящий дом, когда он курил на балконе. Тогда россиянин решил в отместку отключить электричество раздражающим детям.

«Он проник к нам в подъезд ночью с кусачками, залез в электрический щиток и перерезал провода от электрического счетчика в квартиру. Обесточил квартиру. Мне пришлось вызывать аварийную и полночи решать эту проблему», — пожаловалась пострадавшая и добавила, что пойдет писать заявление в полицию.

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