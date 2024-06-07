«Роснефть» и Университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве

«Роснефть» и ИТМО договорились о развитии наукоемких цифровых проектов

«НК «Роснефть» и Национальный исследовательский университет ИТМО в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума подписали Соглашение о совместном развитии наукоемких цифровых проектов.

Документ предполагает совместную разработку конкурентоспособных технологий, а также проведение научных исследований в области инфохимии, цифрового моделирования, применения методов информатики для решения химических проблем, электрохимии и роботизации для нужд нефтегазовой промышленности.

Соглашение также предусматривает привлечение студентов, аспирантов, докторантов и профессорско-преподавательского состава университета ИТМО к научным исследованиям «Роснефти».

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов корпоративной стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.