В МИД Белоруссии вызвали представителей Литвы и ЕС из-за очередей на границе

МИД Белоруссии вызвал представителей Литвы и Евросоюза из-за очередей на границе

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии вызвало временных поверенных Литвы и представительства Европейского союза в связи с очередями на границе, в которых люди находятся до нескольких суток. Об этом говорится на сайте ведомства.

В МИД заявили, что из-за введения Литвой санкций против граждан Белоруссии на границе между государствами образовались очереди, в которых литовские таможенники изымают у людей еду и лекарства.

В ведомстве назвали произволом длительное удерживание белорусских граждан на кордоне и призвали Вильнюс отказаться от «позорной практики» унижения простых людей.

Ранее стало известно, что россиян и белорусов заставляют выбрасывать еду при въезде в Литву. Вильнюс официально запретил ввоз в страну целого ряда продуктов питания с территории «недружественных» государств.