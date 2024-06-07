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18:56, 7 июня 2024Мир

Во Франции заявили об утрате страной самостоятельности в международных делах

Филиппо: Франция утратила статус самостоятельной державы в международных делах

Фото: Giorgos Papadopoulos / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Франция утратила статус самостоятельной держаы в международных делах и не имеет собственного дипломатического влияния. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью журналу Entrevue.

«Франция полностью теряет свое международное влияние, потому что у колонии нет дипломатии. Франция — колония евроатлантической империи. У Флориды нет дипломатии, и сегодня мы являемся ее эквивалентом: федеративным штатом», — рассказал политик.

Филиппо также добавил, что Франции следует обратить внимание на БРИКС и начать развивать отношения с данным клубом. По его словам, вместо этого Париж лишь все более становится зависимым от США через Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Ранее Филиппо заявил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке истребителей Mirage 2000-5 на Украину повышает риск начала третьей мировой войны. По его словам, французский лидер обирает собственную армию, передавая вооружение Киеву.

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      Максим Габриелян
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