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11:24, 7 июня 2024Силовые структуры

Задержание ранивших российского полицейского наркозакладчиков попало на видео

МВД показало задержание наркозакладчиков, ранивших полицейского в Подмосковье

Задержание двух 24-летних жителей Домодедово за распространение наркотиков и нападение на правоохранителей попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в ГУ МВД России по Московской области.

На кадрах видно, как задержанные лежат лицом в пол в наручниках. Один из них говорит, что задержан за стрельбу по полицейскому и за оставление закладок в лесу.

По данным ведомства, 5 июня двое сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков заметили в лесу подозрительных велосипедистов. Полицейские подошли к ним и представились. В этот момент один из мужчин достал пистолет и несколько раз выстрелил в правоохранителей, ранив одного из них. Задержать наркозакладчиков удалось в микрорайоне Авиационный.

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      Екатерина Кашурникова
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