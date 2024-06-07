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11:20, 7 июня 2024Мир

«Запад просто тренировался на Югославии». Президент Республики Сербской рассказал о плане по разделению России

Глава РС Додик: Запад планировал разделить РФ на части

Фото: Сергей Бобылев / Pool / РИА Новости

Запад придумал план по разделению России на пять частей, но президент Владимир Путин вовремя понял эту задумку и отреагировал. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Республики Сербской Милорад Додик.

По его словам, Запад уже научился поступать так во многих частях света и теперь решил опробовать сценарий на России, веря, что преуспеет.

20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, оккупировав Украину полностью, чтобы на дальнейших этапах разделить Россию

Милорад Додикпрезидент Республики Сербской

Российский лидер между тем «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы». Додик назвал Путина национальным богатством России и ее народа. Он добавил, что основной целью Европы, у которой нет своих ресурсов, является получение ресурсов России.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Путин рассказывал, зачем США расчленять Россию на части

Как заявил глава государства в интервью телеведущему Такеру Карлсону, американские аналитики убеждали руководство Соединенных Штатов разделить Россию.

Они убеждали политическое руководство: надо продолжать долбить Россию, пытаться ее доразвалить, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде

Владимир Путинпрезидент России

Путин указал, что в дальнейшем планировалось подчинить себе части расчлененной России, а затем «использовать их совокупный потенциал для будущей борьбы с Китаем».

О намерении Запада разделить Россию говорил и помощник президента Николай Патрушев. Западные страны вступили в новую фазу противостояния с Москвой, отмечал он. «Англосаксы бесцеремонно навязывают неонацистскую идеологию европейцам, стремясь достичь своей стратегической цели — расчленить нашу страну, уничтожить русский мир и истребить народы, населяющие Россию», — высказался Патрушев.

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Президент Латвии призвал разрушить Россию

Латвийский государственный деятель Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону. «Мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить», — заявил он.

Примечательно, что в своем обращении латвийский президент использовал фразу Russia delenda est по аналогии с крылатым латинским выражением Carthago delenda est, которое переводится как «Карфаген должен быть разрушен». Макрон между тем говорил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России. По его словам, Париж готов принять решения, которые гарантируют, что Москва никогда не победит.

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      Алина Гончарова
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