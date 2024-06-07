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21:00, 7 июня 2024Забота о себе

Жена отказалась готовить и ужаснулась ответу мужа

Фото: PxHere

Женщина, отказавшаяся готовить после того, как ее муж решил не мыть посуду, пожаловалась на то, что реакция супруга на эти слова ужаснула ее. Ее историю публикует Mirror.

По словам женщины, однажды ее муж оставил немытую посуду вечером, хотя была его очередь мыть посуду, затем к ним добавились тарелки после завтрака. Возмущенная супруга написала ему сообщение о том, что в отместку за грязную посуду больше не будет готовить.

На это мужчина ответил: «Я тебя ударю. Имей к себе уважение». Женщина попыталась объяснить, что у нее нет времени на готовку, поэтому она может предложить ему полуфабрикаты, которые нужно разогреть или пожарить. «Ты не человек. Ты просто современная белая женщина», — написал в ответ муж.

Женщина задалась вопросом, почему муж может позволить себе просто не делать чего-то по дому, а ей запрещает. В ответ комментаторы единодушно порекомендовали ей пересмотреть брак с человеком, который угрожает ей насилием и не считает человеком.

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Позже автор обновила свой пост. Она призналась, что муж согласился есть полуфабрикаты, если это спасет брак, однако вскоре пришел домой пьяным и помочился в один из ее ящиков в ванной комнате. «Он сделал это на ваши вещи, не его, не чьи-то еще. Вот что он о вас думает. Уходите сегодня, пока он на работе», — посоветовал один из комментаторов.

Ранее другая пользовательница пожаловалась, что ее уже несколько раз несправедливо обвинили в изменах из-за одной привычки. Она рассказала, что в отношениях с абьюзивным и контролирующим бойфрендом привыкла задерживаться на работе, чтобы побыть наедине с собой. Однако привычка осталась даже после того, как роман закончился.

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      Александра Лисица
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