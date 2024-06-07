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07:01, 7 июня 2024Забота о себе

Женщина за 50 объяснила интерес к ней молодых любовников

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Американка Джорджина Брюс призналась, что ходит на свидания с партнерами, которые младше нее на 20-30 лет. Причину интереса к ней молодых мужчин она объяснила изданию Business Insider.

Женщина рассказала, что все началось с регистрации на сайте знакомств. По ее словам, сначала она пыталась знакомиться с ровесниками, но мужчины за 50 ее не привлекали и отпугивали своими фотографиями. Брюс вспоминает, что многие публиковали старые снимки, кадры с бывшей женой или с пойманной рыбой, а самое плохое — полуобнаженные фото.

Потом я разговорилась с Джейком, который был на 20 лет моложе меня. Он был забавным, вдумчивым, с ним было легко разговаривать и смотреть в глаза. И он был совершенно уверен, что хочет встречаться со мной

Джорджина Брюс

Женщина добавила, что с этим мужчиной у нее не сложились отношения, но он помог ей перестать стесняться своего возраста и тела. «В следующий раз, когда ко мне подошел парень помоложе, я без колебаний согласилась», — заявила Брюс. Свою популярность у молодых любовников она объясняет тем, что они ценят ее уверенность, индивидуальность и не зациклены на предрассудках. В ответ женщина получает заботу, доброту и легкость.

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      Екатерина Улитина
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