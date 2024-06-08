Бестемьянова высказалась о перераспределении медалей ОИ из-за допинга Валиевой

Бестемьянова согласилась с перераспределением медалей ОИ из-за допинга Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о перераспределении медалей олимпийского командного турнира фигуристов из-за допинга у россиянки Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Почему снятие медалей является спорным? У Валиевой не было допинга? Вы считаете, что это наврали и придумали? Вторые пробы вскрыли, был допинг, к сожалению. К огромному сожалению для девушки, всей команды и страны, нашли допинг», — отметила Бестемьянова. Она согласилась с перераспределением медалей ОИ, добавив, что это нормальная практика.

30 января медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Медали американцам и японцам планируют вручить на летних Играх-2024.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.