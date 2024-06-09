Watson: саммит по Украине в Швейцарии ничего не даст

Саммит по Украине в Бюргенштоке не принесет результатов, предрек швейцарский портал Watson.

«Уже сейчас создается впечатление, что 15 и 16 июня крупной сенсации не произойдет», — отмечается в публикации. Издание указало, что это противоречит надеждам президента Украины Владимира Зеленского, «которые он выразил во время визита в Берн в январе».

В материале утверждается, что из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя Зеленский попытается достичь успехов хотя бы на дипломатическом уровне.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что чем ближе дата проведения мирного саммита по Украине в Швейцарии, тем больше стран откажутся от участия в нем. Таким образом он прокомментировал отказ от посещения мероприятия еще трех государств.