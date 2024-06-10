«Альтернатива для Германии» вышла на второе место на выборах в Европарламент

Правая партия АдГ вышла на второе место на выборах в Европарламент с 14,5%

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на второе место в республике на выборах в Европарламент. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидерство удерживает оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Оказавшаяся на третьей строчке Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца проигрывает АДГ 0,1 процента.

Незадолго до выборов в Европейский парламент правая еврогруппа «Идентичность и демократия» исключила АдГ из своего состава. За это проголосовали крупнейшие партии коалиции — «Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Лига» Маттео Сальвини. Причиной стало интервью основного кандидата от АдГ Максимилиана Кра итальянской газете La Repubblica, в котором он заявил, что «не все, кто носил форму СС, автоматически стали преступниками».