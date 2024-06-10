Антисемит и правонарушители стали депутатами Европарламента от Польши

Избирком Польши: евродепутатами от страны стали скандальные политики

Депутатами Европарламента (ЕП) от Польши стали политики, обладающие скандальной репутацией. На это указывают данные, обнародованные Государственной избирательной комиссией.

В ЕП вошел депутат сейма Польши Гжегож Браун, обвиненный в антисемитизме после того, как в декабре 2023 года он погасил огнетушителем ханукальные свечи в сейме, зажженные в честь еврейского праздника. Политику были предъявлены обвинения от прокуратуры, однако членство в Европарламенте даст ему депутатский иммунитет.

По данным Избиркома страны, евродепутатами также стали бывший министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик. Политики были признали виновными в превышении полномочий и приговорены к тюремному сроку, однако в январе правонарушители вышли на свободу после помилования от президента Польши Анджея Дуды.

Депутатом ЕП также станет бывший председатель правления польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек, к которому также есть претензии со стороны следственных органов.

В ноябре 2023 года сообщалось, что претендентом на место в Европарламенте мог бы также стать бывший министр государственных активов Польши Влодзимеж Карпиньский, арестованный по подозрению во взяточничестве.