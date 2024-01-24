Президент Польши выпустил из тюрьмы бывшего министра внутренних дел

Президент Польши Дуда помиловал экс-главу МВД Каминьского и его заместителя

Бывший глава Министерства внутренних дел (МВД) Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик были освобождены из тюрьмы вечером во вторник, 23 января. Об этом сообщает RMF FM.

Отмечается, что их встречали семьи, соратники и члены партии «Право и справедливость» (PiS).

Об их помиловании ранее в этот день объявил президент страны Анджей Дуда. Его решение похвалил премьер-министр Дональд Туск, подчеркнув, что оно было правильным.