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01:59, 12 января 2024Мир

Польская оппозиция устроила протестную акцию в Варшаве

Партия «Право и справедливость» организовала акцию против властей в Варшаве

Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польская партия «Право и справедливость» (PiS), перешедшая в оппозицию после поражения на выборах, организовала антиправительственную акцию под названием «Марш свободных поляков» в Варшаве. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

Демонстранты собрались у здания парламента, а затем прошли по улицам города, неся в руках транспаранты с нецензурными надписями в адрес правительства. Отмечается, что в акции приняли участие до 50 тысяч человек, однако точное число неизвестно. Причиной митинга послужил арест бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика.

Каминьский и Вонсик были задержаны в среду, 10 января, в президентском дворце в Варшаве во время церемонии назначения советников главы государства Анджея Дуды. Их признали виновными в превышении полномочий в 2007 году, несмотря на амнистию. Действующая польская власть считает их помилование неправомерным.

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      Марина Совина
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