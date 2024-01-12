Польская оппозиция устроила протестную акцию в Варшаве

Партия «Право и справедливость» организовала акцию против властей в Варшаве

Польская партия «Право и справедливость» (PiS), перешедшая в оппозицию после поражения на выборах, организовала антиправительственную акцию под названием «Марш свободных поляков» в Варшаве. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

Демонстранты собрались у здания парламента, а затем прошли по улицам города, неся в руках транспаранты с нецензурными надписями в адрес правительства. Отмечается, что в акции приняли участие до 50 тысяч человек, однако точное число неизвестно. Причиной митинга послужил арест бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика.

Каминьский и Вонсик были задержаны в среду, 10 января, в президентском дворце в Варшаве во время церемонии назначения советников главы государства Анджея Дуды. Их признали виновными в превышении полномочий в 2007 году, несмотря на амнистию. Действующая польская власть считает их помилование неправомерным.