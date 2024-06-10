«Иного от него и не ждали». Россия выразила официальный протест Армении после поездки посла республики в украинскую Бучу

Захарова: РФ направила в МИД Армении ноту протеста после поездки посла в Бучу

Россия направила в МИД Армении ноту протеста после поездки посла республики в украинский город Буча. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала откровенно недружественным шагом со стороны Еревана визит главы столичного административного района Нор-Норка Тиграна Тер-Маргаряна и руководителя дипмиссии Владимира Карапетяна.

В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении. От такого деятеля, как Тигран Тер-Маргарян — соратника председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна, мы иного и не ждали. Прискорбно, что с этим солидаризируются армянские власти Мария Захарова официальный представитель МИД России

Тигран Тер-Маргарян и Владимир Карапетян побывали в Буче 2 июня. Однако председатель парламента Армении Ален Симонян 7 июня сообщил, что армянская делегация не посещала украинский город.

После визита посла в Бучу МИД России призвал Ереван предоставить список жертв

Москва призывает Ереван предоставить список граждан, якобы погибших в Буче, заявила Мария Захарова после визита в украинский город посла Армении.

Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной Мария Захарова официальный представитель МИД России

Она добавила, что Москва на протяжении двух лет не может получить список якобы жертв в Буче. По ее словам, соответствующие данные в том числе не предоставляет Организация Объединенных Наций (ООН).

Россия неоднократно называла события в Буче провокацией со стороны Киева

Весной 2022 года власти Украины, а также ряд иностранных средств массовой информации опубликовали кадры с телами людей, лежащими на улицах Бучи после выхода из населенного пункта российских военных.

На обвинения в якобы причастности к этому Вооруженных сил (ВС) России в Минобороны РФ заявили, что это провокация. После этого российские официальные лица неоднократно называли обвинения Киева сфабрикованными и ложными.

В апреле 2022 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело относительно событий в Буче по статье 207.3 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). По версии следствия, украинская сторона в целях дискредитации распространила видеозаписи с якобы доказательствами массового уничтожения мирных жителей российскими военными.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что события в Буче являются «абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой».

В апреле этого года постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Украина отвергла для себя лучший шанс на мир под давлением Запада, устроив провокацию в Буче.

