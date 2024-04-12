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18:48, 12 апреля 2024Бывший СССР

Небензя заявил о способности Украины выполнить требования России

Небензя: Украина способна выполнить требования РФ без ущерба своему суверенитету
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Украина способна выполнить требования России без ущерба для себя. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Наши справедливые и обоснованные требования к соседу, лежащие в основе СВО, хорошо известны. Выполнить их Украина может вполне без ущерба для своего суверенитета и государственности», — заявил Небензя.

По его словам, Украина отвергла для себя лучший шанс на мир под давлением Запада, устроив провокацию в Буче. Постпред напомнил, что Германия, расставшись с нацизмом, а Япония с милитаризмом не прекратили своего существования как государства.

Украина могла бы перестать дискриминировать русских и русский язык, но это расходится с желанием Вашингтона, Лондона и Брюсселя, заключил Небензя.

Ранее дипломат заявил, что новый украинский закон об ужесточении мобилизации превращает украинцев в крепостных. Он отметил, что западные страны предпочитают умалчивать о мобилизации на Украине.

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      Валентин Карант
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