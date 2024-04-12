Небензя: Украина способна выполнить требования РФ без ущерба своему суверенитету

Украина способна выполнить требования России без ущерба для себя. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Наши справедливые и обоснованные требования к соседу, лежащие в основе СВО, хорошо известны. Выполнить их Украина может вполне без ущерба для своего суверенитета и государственности», — заявил Небензя.

По его словам, Украина отвергла для себя лучший шанс на мир под давлением Запада, устроив провокацию в Буче. Постпред напомнил, что Германия, расставшись с нацизмом, а Япония с милитаризмом не прекратили своего существования как государства.

Украина могла бы перестать дискриминировать русских и русский язык, но это расходится с желанием Вашингтона, Лондона и Брюсселя, заключил Небензя.

Ранее дипломат заявил, что новый украинский закон об ужесточении мобилизации превращает украинцев в крепостных. Он отметил, что западные страны предпочитают умалчивать о мобилизации на Украине.