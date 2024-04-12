Небензя заявил о способности Украины выполнить требования России
Украина способна выполнить требования России без ущерба для себя. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Наши справедливые и обоснованные требования к соседу, лежащие в основе СВО, хорошо известны. Выполнить их Украина может вполне без ущерба для своего суверенитета и государственности», — заявил Небензя.
По его словам, Украина отвергла для себя лучший шанс на мир под давлением Запада, устроив провокацию в Буче. Постпред напомнил, что Германия, расставшись с нацизмом, а Япония с милитаризмом не прекратили своего существования как государства.
Украина могла бы перестать дискриминировать русских и русский язык, но это расходится с желанием Вашингтона, Лондона и Брюсселя, заключил Небензя.
Ранее дипломат заявил, что новый украинский закон об ужесточении мобилизации превращает украинцев в крепостных. Он отметил, что западные страны предпочитают умалчивать о мобилизации на Украине.