Российские подростки жестоко избили ребенка на остановке и попали на видео

Mash: в Красноярском крае подростки напали на ребенка и сняли избиение на видео

В деревне Чердынь Назаровского района Красноярского края подростки на остановке жестоко избили ребенка и сняли происходящее на видео, ролик публикует Telegram-канал Kras Mash.

По данным издания, конфликт произошел из-за того, что младший обозвал старшего. На кадрах видно, как подросток пытается задушить мальчика, с силой несколько раз бьет кулаком по спине и наносит удар коленом в глаз. Когда пострадавший мальчик попросил позвонить, нападавшие подростки ему отказали.

Родители пострадавшего обратились в полицию. Проводится проверка.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе во время катания с горки подростки облили лицо восьмилетнего мальчика едким чистящим средством для кухни. Ребенок получил ожоги глаз и уха первой степени.