В России подростки облили лицо восьмилетнего мальчика едким химическим средством

В ХМАО подростки облили лицо восьмилетнего мальчика химическим средством

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) подростки облили лицо восьмилетнего мальчика едким химическим средством. Об этом пишет Ural Mash в Telegram.

Как стало известно, пострадавший мальчик катался с горки, когда к нему подошли двое подростков, один из которых стал прыскать в него химическим веществом. По предварительным данным, это был «Азелит» — усиленное чистящее средство для кухни. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

В результате ребенок получил ожоги глаз и уха первой степени. Личности подростков уже установили. Сейчас с ними работают сотрудники органов по делам несовершеннолетних.

Ранее в Уфе подростки избили кадета местной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Агрессоры завели мальчика в подвал, где нанесли ему телесные повреждения. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, синяки и разрыв связок. Кроме того, его пытались поджечь при помощи дезодоранта.