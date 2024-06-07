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14:59, 7 июня 2024Россия

В России подростки облили лицо восьмилетнего мальчика едким химическим средством

В ХМАО подростки облили лицо восьмилетнего мальчика химическим средством

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) подростки облили лицо восьмилетнего мальчика едким химическим средством. Об этом пишет Ural Mash в Telegram.

Как стало известно, пострадавший мальчик катался с горки, когда к нему подошли двое подростков, один из которых стал прыскать в него химическим веществом. По предварительным данным, это был «Азелит» — усиленное чистящее средство для кухни. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

В результате ребенок получил ожоги глаз и уха первой степени. Личности подростков уже установили. Сейчас с ними работают сотрудники органов по делам несовершеннолетних.

Ранее в Уфе подростки избили кадета местной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Агрессоры завели мальчика в подвал, где нанесли ему телесные повреждения. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, синяки и разрыв связок. Кроме того, его пытались поджечь при помощи дезодоранта.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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