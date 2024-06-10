В США допустили переговоры с ХАМАС по заложникам без участия Израиля

NBC: США могут обсудить с ХАМАС освобождение заложников без участия Израиля

США могут обсудить договоренность с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников без участия Израиля в переговорном процессе. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

«По словам двух действующих и двух бывших высокопоставленных американских чиновников, представители администрации [президента США Джо] Байдена обсуждали возможность заключения односторонней сделки с ХАМАС», — утверждается в публикации.

Источники сообщили, что целью договоренности станет освобождение пяти граждан США, удерживаемых ХАМАС в качестве заложников. В США допустили начало подобных обсуждений в том случае, «если нынешние переговоры о прекращении огня с участием Израиля провалятся».

По словам одного из источников издания, посредником на переговорах США и ХАМАС может стать Катар.

При этом руководство США опасается, что подобная сделка усилит напряженность в американо-израильских отношениях. Несмотря на это, американские чиновники рассматривают подобную договоренность как способ побудить Израиль к перемирию с ХАМАС.

В Белом доме данную информацию не прокомментировали.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Египет и Катар по указанию администрации Байдена оказали давление на лидеров ХАМАС ради сделки с Израилем.