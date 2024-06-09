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19:32, 9 июня 2024Мир

Египет и Катар пригрозили арестом лидерам ХАМАС ради сделки с Израилем

Египет и Катар по указанию США надавили на лидеров ХАМАС ради сделки с Израилем

Фото: Muath Al Hams / Reuters

Египет и Катар по указанию администрации президента США Джо Байдена оказали давление на лидеров ХАМАС ради сделки с Израилем. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что лидерам палестинского движения ХАМАС заявили о возможной высылке из расположенного в столице Катара Дохе убежища. Также им пригрозили арестами, заморозкой активов и санкциями.

Однако представители ХАМАС ответили, что не согласятся на сделку, если она не будет соответствовать их условиям, сказано в материале.

1 июня Египет, США и Катар призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС заключить соглашение.

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      Карина Черных
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