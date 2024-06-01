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22:19, 1 июня 2024Мир

Израиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по Газе на принципах Байдена

Египет и США призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение на принципах Байдена
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Египет, США и Катар призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС заключить соглашение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление стран.

Отмечается, что страны, которые являются посредниками в обсуждениях по обеспечению прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников и удерживаемых лиц, призывают стороны прийти к соглашению на принципах, которые ранее были изложены президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

31 мая Байден заявил, что США призывают Израиль воспользоваться имеющейся возможностью прийти к договоренностям с ХАМАС, а не преследовать «неопределенную цель "полной победы"».

Израиль начал операцию в секторе Газа после того, как члены движения ХАМАС 7 октября 2023 года прорвались в приграничные районы и открыли огонь по военным и гражданским лицам. Жертвами стали в общей сложности более 1,2 тысячи человек, кроме того, были захвачены около 250 заложников.

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      Марина Совина
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