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18:24, 10 июня 2024Экономика

Российские импорт и экспорт упали

ФТС сообщил о падении объема внешней торговли России в январе-апреле

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Объем внешней торговли России за первые четыре месяца года составил 291,7 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщает РИА Новости.

По оценке ведомства, упали как экспорт, так и импорт. Первый снизился на 0,3 процента в годовом выражении, до 135,5 миллиарда, а второй — на 9,1 процента, до 93 миллиарда долларов.

Таким образом, сальдо в январе-апреле составило 50,5 миллиарда долларов. В страны Азии экспорт вырос на 11,1 процента, до 101,4 миллиарда долларов, а вот импорт упал на 3,6 процента, до 56,5 миллиарда.

Ранее ФТС сообщала о падении экспорта и импорта за первые два месяца на 7,6 процента и 4 процента соответственно. За следующие два месяца ситуация с поставками за рубеж улучшилась, а с закупкой — усложнилась.

Рост экспорта объясняется временным повышением цен на нефть в марте и апреле, а на ситуацию с импортом влияет ужесточение санкционного режима, на которое США пошли в конце прошлого года. Давление на финансовые организации, обрабатывающие связанные с Россией трансакции, привели к отказу многих из них от принятия платежей. В результате российские компании столкнулись со сложностями при переводах денег за товар, находящийся, например, в Турции и Китае.

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      Платон Щукин
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