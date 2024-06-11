Пятый за месяц российский мэр покинул должность

«Про Город»: глава Йошкар-Олы Маслов подал в отставку

Глава Йошкар-Олы Евгений Маслов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает портал «Про Город» со ссылкой на городскую мэрию.

На данный момент официального документа об отставке градоначальника нет. На 17 июня 2024 года назначена внеочередная сессия городского собрания, где региональные депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий Маслова.

Кто будет кандидатом на пост градоначальника в случае, если освободится кресло мэра, пока не сообщается.

Это уже пятое увольнение городского главы за последний месяц. Сначала стало известно, что свой пост покинул мэр Сочи Алексей Копайгородский. Решение об этом поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Впоследствии об отставке сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Он объяснил такое решение переходом на новую работу. Кроме того, свой пост покинул руководитель Иваново Владимир Шарыпов. Также стало известно о том, что глава Липецка Евгения Уваркина перешла на пост замгубернатора региона.