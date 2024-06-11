Снятие запрета на выезд Сафонова из России опровергли

Юрист бывшей жены Сафонова Шилов опроверг снятие запрета на выезд игрока из РФ

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей жены вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасии, опроверг погашение игроком долга по алиментам. Его слова приводит РИА Новости.

Шилов не подтвердил информацию о снятии запрета на выезд футболиста из России. Он отметил, что долг по алиментам, ставший причиной ограничений, на данный момент не погашен. «Денег на счетах Анастасии нет. Возможно, они поступили приставам, тогда на переведение средств потребуется около суток», — подчеркнул юрист.

11 июня журналист Иван Карпов сообщил, что Сафонов погасил задолженность по алиментам. По информации источника, с вратаря сняли запрет на выезд из страны.

7 июня Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Сам футболист назвал информацию о запрете на выезд слухами.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу во французский ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

