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14:40, 11 июня 2024Спорт

Снятие запрета на выезд Сафонова из России опровергли

Юрист бывшей жены Сафонова Шилов опроверг снятие запрета на выезд игрока из РФ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей жены вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасии, опроверг погашение игроком долга по алиментам. Его слова приводит РИА Новости.

Шилов не подтвердил информацию о снятии запрета на выезд футболиста из России. Он отметил, что долг по алиментам, ставший причиной ограничений, на данный момент не погашен. «Денег на счетах Анастасии нет. Возможно, они поступили приставам, тогда на переведение средств потребуется около суток», — подчеркнул юрист.

11 июня журналист Иван Карпов сообщил, что Сафонов погасил задолженность по алиментам. По информации источника, с вратаря сняли запрет на выезд из страны.

7 июня Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Сам футболист назвал информацию о запрете на выезд слухами.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу во французский ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

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