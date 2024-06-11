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13:45, 11 июня 2024Экономика

В России подешевели популярные китайские авто

«Открытие» и «Автохаб»: 5 моделей марок Geely, Chery и Haval подешевели на 5-9 %

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В мае 2024 года на российском рынке подешевели несколько популярных китайских моделей автомобилей. Об этом со ссылкой на данные банка «Открытие» и компании «Автохаб» пишет ТАСС.

Эксперты выяснили, что пять моделей марок Geely, Chery и Haval стали стоить меньше на 5-9 процентов. Заметнее всего снизилась цена на вседорожник Geely Monjaro. Специалисты считают, что на цены на вторичном рынке повлияло обилие новых китайских авто, предлагаемых официальными продавцами с различными скидками и акциями.

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В целом из топ-20 самых популярных подержанных моделей стоимость 13 упала на 2-5 процентов. Lada Niva стала стоить на четыре процента меньше, чем месяцем ранее, эксперты связывают это с падением спроса на вседорожники с наступлением летнего сезона. Стоимость Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta с пробегом, в свою очередь, снизилась из-за роста предложения аналогичных новых авто, выпускаемых под новыми брендами.

В 2024 году Китай нарастил поставки легковых автомобилей в Россию — за январь-апрель экспорт вырос на треть (плюс 37 процентов) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 237,1 тысячи машин. Россия остается самым большим рынком для китайских автопроизводителей с долей 14,7 процента.

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