США решили наложить санкции на поставляемые в Россию чипы

Bloomberg: новые американские санкции затронут поставляемые в Россию чипы

Новый пакет американских санкций затронет поставляемые в Россию чипы, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена в рамках новых санкций против РФ планирует запретить продавать в Россию полупроводниковые чипы. Речь идет об устройствах, которые производятся за пределами США, но при помощи американских технологий или оборудования.

Вашингтон решил внести в черный список восемь базирующихся в Гонконге компаний, якобы поставляющих чипы в Россию. Журналисты отметили, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в среду, 12 июня.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что в ближайшее время США объявят о новых санкциях против России.