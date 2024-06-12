Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:54, 12 июня 2024Мир

США решили наложить санкции на поставляемые в Россию чипы

Bloomberg: новые американские санкции затронут поставляемые в Россию чипы

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Новый пакет американских санкций затронет поставляемые в Россию чипы, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена в рамках новых санкций против РФ планирует запретить продавать в Россию полупроводниковые чипы. Речь идет об устройствах, которые производятся за пределами США, но при помощи американских технологий или оборудования.

Вашингтон решил внести в черный список восемь базирующихся в Гонконге компаний, якобы поставляющих чипы в Россию. Журналисты отметили, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в среду, 12 июня.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что в ближайшее время США объявят о новых санкциях против России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший мэр Купянска скончался в больнице, не приходя в сознание. Его расстреляли возле дома в Белгородской области

      В ВОЗ назвали ежегодно уносящие жизни миллионов человек четыре вида продуктов

      США решили наложить санкции на поставляемые в Россию чипы

      В Севастополе сообщили об отражении ракетной атаки

      В России создали разведывательный дрон на замену популярному на фронте Mavic

      В Киеве объявили воздушную тревогу

      В партии Макрона с гневом отреагировали на роспуск парламента

      Евросоюз призвали воздержаться от «зловещих интересов» США и НАТО на Украине

      В Севастополе по воздушным целям сработала ПВО

      Пушков заявил о настойчивом нарративе войны НАТО с Россией в западных СМИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше