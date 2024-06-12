Швейцарский депутат подрался с полицией из-за спикера Рады

Швейцарский депутат Аески подрался с полицейским из-за спикера Рады Стефанчука

Швейцарский депутат Томас Аески от партии «Демократический союз центра» (UDC) подрался с полицейскими в парламенте из-за того, что проход был перекрыт фотосессией спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Об этом швейцарский парламентарий рассказал на странице в соцсети X.

«Я не дал себя остановить. Во время сессии работа парламента имеет приоритет над зарубежными государственными визитами», — сказал он.

Депутат также опубликовал кадры инцидента, на которых видно, как его, спускающегося по лестнице, останавливают и отталкивают двое полицейских, которые обеспечивали безопасность спикера украинской Рады.

Ранее Совет кантонов Швейцарии принял решение и поддержал инициативу депутата от Партии Центра (ПЦ) Бенедикта Вюрта по борьбе с «туризмом» беженцев с Украины.