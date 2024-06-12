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06:11, 12 июня 2024Россия

Матвиенко назвала Россию альтернативой Западу

Спикер Совфеда Матвиенко назвала Россию альтернативой тупиковому пути Запада
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила. что данный момент мировое сообщество находится на распутье. Об этом она написала в своем блоге.

По мнению Матвиенко, на данный момент определяется будущее человечества. Она подчеркнула, что западные страны при этом дрейфуют в сторону освобождения человека от его личности и сущетсва.

«Сегодня наша страна — одна из немногих, кто олицетворяет, демонстрирует альтернативу тупиковому пути Запада. То, что Достоевский характеризовал как присущий русскому народу инстинкт общечеловечности», — отметила она.

Сегодня, 12 июня, вся страна отмечает День России. День России — государственный праздник. Он прописан в Трудовом кодексе и всегда выпадает на одну и ту же дату.

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      Марина Совина
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