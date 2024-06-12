Момент падения части балкона на пешехода в Москве попал на видео

Опубликованы кадры падения части балкона на пешехода на проспекте Мира

В сети появились кадры момента падения части балкона жилого дома на пешехода на проспекте Мира в Москве. Их публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как часть балкона обрушивается прямо на голову человеку, идущему у здания. На следующей видеозаписи можно увидеть медиков, оказывающих пострадавшему помощь.

Предварительно, травмы получила 25-летняя девушка — у нее диагностировали сотрясение мозга, переломы носа и глазниц. Ей оказывают помощь, других подробностей о ее состоянии не приводится.

Ранее, 11 июня, часть балкона рухнула на пешехода в Мещанском районе Москвы. Облицовка рухнула с высоты пятого этажа. После случившегося прокуратура начала проверку.