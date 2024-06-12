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09:40, 12 июня 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке бросившей позиции у Харькова бригады ВСУ

Пленный Доценко: бросившая позиции у Харькова бригада была слабо подготовлена

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный боец 415-го отдельного стрелкового батальона Кирилл Доценко заявил, что 125-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), бросившая позиции близ Харькова, была слабо подготовлена, передает РИА Новости.

По его словам, один из батальонов этой бригады ни разу не выезжал в зону боевых действий за более чем два года и это может быть связано с коррупцией.

«Нас прикомандировали к 125-й бригаде, это бригада Львовская, она тоже никогда не была на боевых действиях конкретных. (…) Там три батальона. Два батальона, вроде как, на позициях. А третий батальон сидит во Львове. Ну там, я так понял, дети каких-то "мазаных"», — сообщил журналистам пленный.

Ранее Кирилл Доценко рассказал о бездействии группировки «Кракен» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) в боях в Харьковской области: «Но когда началось наступление, никто никого не перекинул обратно, никто не подъехал. По-моему, был "Кракен". Вытянули своих. Тех, кто был, другие — пограничники с нами еще были — никого, ничего. Забрали своих и откатились».

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      Валентин Карант
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