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15:09, 12 июня 2024Экономика

США задумали ужесточить указ о вторичных санкциях из-за России

FT: США увеличат список российских компаний, за связь с которыми грозят санкции
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kevin Wurm / Reuters

США увеличат список российских компаний, за связь с которыми грозят санкции. О планах Вашингтона ужесточить указ о вторичных санкциях из-за России сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, Минфин США расширит программу вторичных санкций в течение недели. Отмечается, что Вашингтон увеличит этот список с 1,2 тысячи до более чем 4,5 тысячи компаний. В него войдут также организации, санкции против которых вводились не в связи со специальной военной операцией (СВО) на Украине.

Данный указ позволяет США вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских компаний.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в рамках новых антироссийских санкций планирует запретить продавать в Россию полупроводниковые чипы. Речь идет об устройствах, которые производятся за пределами США, но при помощи американских технологий или оборудования.

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      Семен Александров
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