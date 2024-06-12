США задумали ужесточить указ о вторичных санкциях из-за России

FT: США увеличат список российских компаний, за связь с которыми грозят санкции

США увеличат список российских компаний, за связь с которыми грозят санкции. О планах Вашингтона ужесточить указ о вторичных санкциях из-за России сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, Минфин США расширит программу вторичных санкций в течение недели. Отмечается, что Вашингтон увеличит этот список с 1,2 тысячи до более чем 4,5 тысячи компаний. В него войдут также организации, санкции против которых вводились не в связи со специальной военной операцией (СВО) на Украине.

Данный указ позволяет США вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских компаний.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в рамках новых антироссийских санкций планирует запретить продавать в Россию полупроводниковые чипы. Речь идет об устройствах, которые производятся за пределами США, но при помощи американских технологий или оборудования.

