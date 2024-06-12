В России рассказали об информационных судорогах Киева из-за неудач на фронте

Алаудинов: неудачи ВСУ на фронте вызывают у Киева информационные судороги

Командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов в своем Telegram-канале рассказал, что Киев негодует из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и стремится нанести российским военным хотя бы имиджевый вред.

«Успехи наших боевых подразделений вызывают у противника не только физические, но и информационные судороги. В попытках нанести хотя бы имиджевый вред как мне лично, так и нашим воинам, враг не гнушается ничем», — заявил он.

Помимо этого Алаудинов призвал не вестись на фейковые новости из социальных сетей и перепроверять данные.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что, несмотря на сообщения о контрнаступлении украинских сил на харьковском направлении, оно до сих пор не проявило себя, а ВС России сохраняют инициативу.