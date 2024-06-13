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15:51, 13 июня 2024Россия

Генерал армии заявил о саботаже отставок в России

Генерал Куликов: чиновники с недвижимостью в Европе и США тормозят отставки в России
Анатолий Куликов

Анатолий Куликов. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Перестановки в Минобороны России после недавних выборов восприняли в качестве возможного обновления элиты, однако массовые отставки лишь затормозят работу ведомства. Об этом заявил президент Клуба военачальников России, экс-глава МВД генерал армии Анатолий Куликов в эфире программы «Царьград. Главное».

По его мнению, чиновники привыкли прятаться за бумажными отчетами.

Я думал, что после выборов начнется мощная чистка. Я так полагал. Она, наверное, идет, но темп не тот. А кто тормозит? А тормозят те, у которых деньги, недвижимость в Европе и в Америке. Вот кто саботирует. Доклады же есть, все у нас ведь исполняется на бумагах. Все президентские проекты исполняются на бумагах. Отчеты идут, проводится бумажная работа…

Анатолий Куликовбывший глава МВД России, генерал армии

Говоря о сути современных реформ в стране, Куликов напомнил о совещании двухлетней давности, во время которого в Совете Федерации обсудили тему преподавания истории. По его словам, тогда выяснилось, что российским школам предлагают на выбор более 60 учебников по данной дисциплине. При этом представитель профильного министерства сообщил, что в стране давно разработали проект по переходу на единый учебник, однако он до сих пор существует лишь на бумаге.

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      Наталья Анисеева
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