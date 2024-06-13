Генерал армии заявил о саботаже отставок в России

Генерал Куликов: чиновники с недвижимостью в Европе и США тормозят отставки в России

Перестановки в Минобороны России после недавних выборов восприняли в качестве возможного обновления элиты, однако массовые отставки лишь затормозят работу ведомства. Об этом заявил президент Клуба военачальников России, экс-глава МВД генерал армии Анатолий Куликов в эфире программы «Царьград. Главное».

По его мнению, чиновники привыкли прятаться за бумажными отчетами.

Я думал, что после выборов начнется мощная чистка. Я так полагал. Она, наверное, идет, но темп не тот. А кто тормозит? А тормозят те, у которых деньги, недвижимость в Европе и в Америке. Вот кто саботирует. Доклады же есть, все у нас ведь исполняется на бумагах. Все президентские проекты исполняются на бумагах. Отчеты идут, проводится бумажная работа… Анатолий Куликов бывший глава МВД России, генерал армии

Говоря о сути современных реформ в стране, Куликов напомнил о совещании двухлетней давности, во время которого в Совете Федерации обсудили тему преподавания истории. По его словам, тогда выяснилось, что российским школам предлагают на выбор более 60 учебников по данной дисциплине. При этом представитель профильного министерства сообщил, что в стране давно разработали проект по переходу на единый учебник, однако он до сих пор существует лишь на бумаге.

За последние два месяца в России арестовали несколько должностных лиц из руководящего состава Министерства обороны. Среди них — замглавы МО Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, глава управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий и другие.