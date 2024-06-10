Арестован фигурант по делу генерала Попова. Что о нем известно и в чем его обвиняют?

Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, также арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в правоохранительных органах.
В рамках уголовного дела в отношении Попова в СИЗО на два месяца одним из столичных судов отправлено гражданское лицо. Его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение
При этом источник не назвал фамилию второго фигуранта.
Генерал Попов был арестован три недели назад
235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу генерала Попова 21 мая.
В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере.
Вскоре стало известно, что Попов предоставил изобличающие показания на других участников преступления.
Однако адвокат военнослужащего Сергей Буйновский в беседе с «Лентой.ру» заявил, что эта информация не соответствует действительности, поскольку «о том, что ему вменяют, ему стало известно на стадии предварительного расследования, поэтому изобличать кого-либо он априори не может».
То есть Попов вину не признавал, ни на кого никаких показаний в части совершения каких-либо противоправных действий не давал
Суд отказался отпустить Попова под домашний арест
27 мая 235-й гарнизонный военный суд отказался выпустить Попова из СИЗО под домашний арест, несмотря на просьбу следствия.
Против освобождения генерала выступил прокурор. Генерал отреагировал на судебное решение с улыбкой.
В течение последнего месяца были арестованы заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов. Обоим вменяются должностные преступления.