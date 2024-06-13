Россиянин прополз по тонкому льду ради спасения птицы и попал на видео

В Норильске мужчина прополз по тонкому льду ради спасения птицы и попал на видео

В Норильске Красноярского края мужчина прополз по тонкому льду ради спасения утки и попал на видео. Его публикует Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, как мужчина ползет по тонкому льду, который уже почти растаял после зимы. За кадром слышен голос его отца, который, снимая спасательную операцию птицы на камеру, переживает за сына. С помощью палки мужчина достает до утки и разрезает рыбацкие сети, в которые она попала.

Сообщается, что россияне приехали спасать птицу на воздушной подушке. Никто не пострадал, утку после вызволения отпустили в дикую природу.

Ранее в Баренцевом море детеныш тюленя приплыл к рыбакам в поисках спасения от атаковавших его косаток. На выложенных кадрах видно, что рыбаки взяли животное на борт лодки и держат его на руках, при этом тюлень не сопротивляется. Во второй части видео россияне выпустили животное в безопасном месте.